Около 150 инфицированных выявили за сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 149 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи зарегистрировали во всех районах области и городе Петропавловске.

В областном центре прирост числа инфицированных за сутки – 39 человек. В Жамбылском районе – 24 новых случая, в Кызылжарском – 20, Аккайынском – 12, Есильском, Айыртауском, Тайыншинском – по 11 случаев, в районе М.Жумабаева – шесть, в Мамлютском и Тимирязевском – по четыре, в районе им. Г.Мусрепова – три, в районе Шал акына – два, в Уалихановском и Акжарском – по одному случаю.

Из 149 человек с положительным ПЦР-анализом на коронавирусом 138 имели симптомы заболевания. Анализы у 146 североказахстанцев отобрали по эпидемиологическим показаниям и у троих - с целью эпиднадзора.

Всего за сутки четыре лаборатории области провели 1 289 ПЦР-исследований.

Общее число инфицированных в регионе превысило 26 тысяч.