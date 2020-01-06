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Около 15 тысяч многодетных семей столицы получили новое пособие

6 Января 2020 14:02
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Около 15 тысяч многодетных семей столицы получили новое пособие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно новому формату оказания помощи социально уязвимым слоям населения с 1 января 2020 года введено государственное пособие многодетным семьям, воспитывающим 4 и более несовершеннолетних детей, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Пособие выплачивается независимо от доходов в дифференцированных размерах, исходя из количества детей в семье. 4 детей – 42 496 тенге, 5 детей –53 127 тенге, 6 детей – 63 757 тенге, 7 и более детей – 74 388 тенге.

Прием документов по назначению государственного пособия многодетным семьям производится в центрах обслуживания населения Есильского, Сарыаркинского, Байконурского и Алматинского районов.

В случае если среднедушевые доходы семьи ниже черты бедности, установленной в столице, или составляют 70% от прожиточного минимума, граждане могут претендовать также на получение адресной социальной помощи.

Напомним, прожиточный минимум на первый квартал 2020 года определен в размере 34 654 тенге, черта бедности – 24 258 тенге.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Социальная поддержка, Общество,
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