Около 15 тысяч детей посещают бесплатные творческие кружки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане бесплатно посещают кружки около 15 тысяч детей. Об этом сообщила руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок столичного управления культуры Салтанат Муксимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своем послании поставил ряд задач касательно привлечения детей в массовый спорт, открытия спортивных секций, развития деятельности детских кружков. В этой связи внесены изменения в закон о культуре, на сегодняшний день на деле реализуются поставленные задачи Президентом. В Нур-Султане, помимо государственных творческих кружков, действуют также спортивные секции. Сегодня в столице есть 59 творческих секций, утвержденных уполномоченными органами. 45 из них принимают детей», - рассказала на брифинге Салтанат Муксимова.

По словам спикера, около 15 тысяч детей бесплатно посещают творческие секции.

«Творческие секции для детей и взрослых в основном организованы во Дворце Независимости и во Дворце мира и согласия. Для детей всегда открыты их двери. Если раньше эти кружки дети посещали на платной основе, сейчас выделены средства из местного бюджета, поэтому посещение спортивных и творческих секции стало бесплатным», - отметила глава отдела правового обеспечения и госзакупок.

Спикер напомнила, что за организацию и пропаганду творчества и массового спорта среди детей и подростков в качестве компетентного органа отвечает Министерство культуры и спорта РК.



