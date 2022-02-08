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Около 15 тысяч детей посещают бесплатные творческие кружки в столице

8 Февраля 2022 12:35
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Около 15 тысяч детей посещают бесплатные творческие кружки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане бесплатно посещают кружки около 15 тысяч детей. Об этом сообщила руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок столичного управления культуры Салтанат Муксимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства в своем послании поставил ряд задач касательно привлечения детей в массовый спорт, открытия спортивных секций, развития деятельности детских кружков. В этой связи внесены изменения в закон о культуре, на сегодняшний день на деле реализуются поставленные задачи Президентом. В Нур-Султане, помимо государственных творческих кружков, действуют также спортивные секции. Сегодня в столице есть 59 творческих секций, утвержденных уполномоченными органами. 45 из них принимают детей», - рассказала на брифинге Салтанат Муксимова.

По словам спикера, около 15 тысяч детей бесплатно посещают творческие секции.

«Творческие секции для детей и взрослых в основном организованы во Дворце Независимости и во Дворце мира и согласия. Для детей всегда открыты их двери. Если раньше эти кружки дети посещали на платной основе, сейчас выделены средства из местного бюджета, поэтому посещение спортивных и творческих секции стало бесплатным», - отметила глава отдела правового обеспечения и госзакупок.

Спикер напомнила, что за организацию и пропаганду творчества и массового спорта среди детей и подростков в качестве компетентного органа отвечает Министерство культуры и спорта РК.



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#Нур-Султан   #Культура  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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