Около 15 тысяч астанчан имеют долги по алиментам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос защиты прав и обязательств перед детьми на сегодня остается одним из актуальных в обществе. В столичном центре поддержки института семьи «Жанұя» провели совещание, на котором обсудили механизмы взыскания алиментов с родителей, уклоняющихся от выплат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В соответствии с Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье» родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. К сожалению, на практике встречается немало случаев, когда родители халатно относятся к этим обязательствам.

«Наш центр поддержки института семьи «Жанұя» работает по принципу «Слышащее государство» и оказывает консультационные услуги населению на безвозмездной основе. Основной контингент – многодетные семьи, малообеспеченные и люди с инвалидностью. У нас есть отдел юридической помощи, оказывающий консультации также бесплатно. Как правило, вопросы взыскания алиментов в первую очередь решаются консультационным путем, а далее оказывается содействие принятию конкретных мер», - рассказала директор центра поддержки института семьи «Жануя» Асемгуль Садыр.

По данным городской прокуратуры, в столице количество должников по алиментам достигло 15 тысяч человек, общая сумма долга которых составляет 4,5 млрд. тенге.

«Я не могла долгое время решить вопрос с алиментами. Не могла правильно составить иск и другую документацию. Я обратилась к юристам центра «Жанұя». Они помогли мне правильно все сформулировать. Все мои вопросы по алиментам вскоре решились», - поделилась посетитель центра Акнур Дюйсмаганбетова.

Отметим, с начала 2021 года в столичный центр поддержки института семьи обратилось более 40 000 тыс. граждан, среди интересующих посетителей вопросов одним из актуальных является вопрос защиты прав и обязательств перед детьми.

Мероприятие проводилось с соблюдением всех санитарных норм.