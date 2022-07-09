9 Июля 2022 12:51

Около 15 тыс. паломников эвакуировали из зоны наводнения в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Около 15 тыс. паломников-индусов эвакуированы в безопасные места из района священного пещерного храма Амарнатх в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, в операции по эвакуации принимают участие военнослужащие местного гарнизона и подразделения пограничной охраны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Сильное наводнение, вызванное мощным муссонным ливнем, стало в пятницу причиной гибели не менее 15 человек. По данным властей, более 40 человек все еще числятся пропавшими без вести.

По словам эвакуированных, потоки воды и оползни обрушились в пятницу на палатки и общественные кухни, лагеря паломников завалены грязью и камнями. В настоящее время людей перевозят в лагеря временного размещения. Спасательные команды ведут поиск пропавших.

В Джамму и Кашмире, единственном регионе Индии, где большинство населения составляют мусульмане, с 30 июня после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, проходит амарнатх-ятра: тысячи людей начинают из города Джамму путешествие к священной горной пещере Амарнатх. Согласно традиции, к святыне необходимо идти только пешком, при этом пещера бывает открыта для посещения лишь около четырех месяцев в году, а время паломничества ограничено 40-45 днями.

Превращенная в храм пещера расположена в предгорьях на высоте 3,8 тыс. метров. Большую часть года ее скрывает снег.

Обнаружена пещера была в XV веке и сразу же стала местом массового поклонения последователей индуизма.

Фото: AP Photo/Anupam Nath