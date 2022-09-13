Около 15 тыс. медсестер Миннесоты объявили забастовку

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Около 15 тыс. медсестер из семи систем здравоохранения в городах Миннеаполис и Дулут штата Миннесота вышли на трехдневную забастовку, что делает протест крупнейшим за всю историю, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Одетые в красные футболки Ассоциации медсестер Миннесоты, медработники требовали увеличения в больницах медсестринского и вспомогательного персонала, а также повышения заработной платы.

Сопредседатель крупнейшего профсоюза и профессиональной ассоциации зарегистрированных медсестер в США National Nurses United Джин Росс сообщила, что все больше медсестер по всей стране отказываются от работы, что связано с вопросами укомплектования среднего медицинского персонала и оплаты труда.

Больницы предложили повысить заработную плату на 10-12% в течение трех лет, но медсестры добиваются повышения более чем на 30%. Руководители больниц назвали требования медсестер неподъемными, отметив, что расходы на такое резкое повышение оклада лягут на плечи пациентов.