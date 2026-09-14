Около 15 тысяч детей родились в Казахстане благодаря программе «Аңсаған сәби», передает Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Программа была запущена в 2021 году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлена на расширение доступа семей к вспомогательным репродуктивным технологиям.

С начала реализации программы в стране проведено порядка 37 тысяч циклов ЭКО. Ежегодное количество квот увеличено до семи тысяч.

По данным Минздрава, около 15% семей в Казахстане сталкиваются с бесплодием. Ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка 20,5 тысячи супружеских пар.

Одновременно в стране расширяется сеть организаций репродуктивной медицины. Если в 2004 году процедуры ЭКО проводили четыре клиники, то в 2025 году их число достигло 32. Количество циклов вспомогательных репродуктивных технологий за этот период выросло более чем в восемь раз — до 18,6 тысячи в год.

Положительная динамика отмечается и в сфере пренатальной диагностики. В первом полугодии 2026 года выявляемость врожденных пороков развития при УЗИ увеличилась на 13,8%. При этом число детей, родившихся с врожденными пороками и хромосомными нарушениями, снизилось на 25,6%.

За шесть месяцев первичный скрининг в рамках «Клиники одного дня» прошли около 66 тысяч беременных женщин. Такой формат позволяет своевременно выявлять возможные риски и при необходимости направлять будущих мам на дополнительные обследования.

В Министерстве здравоохранения отметили, что работа по расширению доступности репродуктивной помощи и совершенствованию ранней диагностики будет продолжена во всех регионах страны.

Ранее сообщалось о том, что в Актюбинской области из 311 выделенных на этот год квот на экстракорпоральное оплодотворение распределены 170, еще 141 остается неиспользованной.