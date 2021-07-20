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Около 15% составляет загруженность коечного фонда в ВКО

20 Июля 2021 19:11
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Около 15% составляет загруженность коечного фонда в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сейчас в инфекционных стационарах Восточного Казахстана находятся 560 человек, в реанимации – 53, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу инфоцентра области.

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18 июля Восточный Казахстан перешел в «желтую» зону согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу. За прошедшие сутки зарегистрировано 95 больных коронавирусом. Медицинские учреждения региона готовы к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.

По информации Управления здравоохранения, всего в инфекционных стационарах области развернуто около четырех тысяч коек. На сегодняшний день занятость инфекционного коечного фонда составляет лишь 14%. В Усть-Каменогорске в инфекционных стационарах находятся 257 человек, в Семее – 226, в остальных городах и районах области – 78.

В регионе развернуто 345 реанимационных коек. В настоящий момент занятость реанимационного коечного фонда составляет 15%. В Усть-Каменогорске в реанимации находятся 23 человека, в Семее – 21, в других городах и районах области – 9.

При этом из общего количества пациентов, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии, 42 пациента находятся в состоянии тяжелой степени, 11 пациентов – в крайне тяжелой степени. Девять человек подключены к аппаратам ИВЛ, 35 человек находятся на неинвазивной вентиляции легких.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 4889 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Восточно-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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