Около 15% казахстанских семей бездетны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бесплодие является одной из причин для развода каждой десятой казахстанской семьи. Об этом во время выступления на курсах медицинской журналистики в КазНМУ имени Асфендиярова рассказал президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Казахстане частота бесплодия составляет около 15%.

«Каждый год порядка 20,5 тысяч пар обращаются к специалистам, 40-45% из них нуждаются в проведении вспомогательной репродуктивной технологии. На сегодня из 100 заключенных браков распались 34 семейной пары. Причиной развода 10% семей названы отсутствие детей», - сказал Вячеслав Локшин.

Как отметил репродуктолог, бесплодие является проблемой двоих, которую нужно решать совместно.

«Как я говорил, не только женщины обеспокоены отсутствием детей в семье. Из тех, кто приходит на ЭКО, 50% - мужчины. А в целом от 30-40% бесплодия составляет мужской фактор. Если у семейной пары не получатся завести детей, они прибегают к ЭКО. При обследовании выявляются основные факторы, по которым определяется, будет ли беременность или нет. Весь процесс лечения - это путь, который требует времени, сил и веры в хорошее. Поэтому, здесь играет роль и психологическое состояние пациентов», - отметил спикер.

По мнению Вячеслава Локшина, в стране должна быть семейная политика, мотивирующая иметь детей.

«По сравнению с другими странами, у нас положительные цифры по деторождению. И это очень хороший показатель», -добавил он.

Напомним, Президент поручил Правительству с 2021 года запустить специальную программу «Ансаган саби». И увеличить количество квот по программам «ЭКО» до 7 тысяч, то есть в 7 раз.