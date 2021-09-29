Около 148 тысяч казахстанцев купили жилье без ипотеки за счет пенсионных выплат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улучшить свои жилищные условия с использованием единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) смогли 279 859 жителей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Отбасы банка».

«Из них 147 747 человек потратили пенсионные выплаты для покупки жилья без ипотеки. В общей сложности на это у них было потрачено свыше 1 трлн тенге. Еще 44 100 казахстанцев смогли погасить действующие займы в «Отбасы банке» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») на сумму 118 млрд тенге. Закрыли долги по ипотеке в других банках второго уровня 31 тысяча человек на сумму 117 млрд тенге. И почти 17 тысяч граждан потратили свои пенсионные выплаты на первоначальный взнос для кредитования в «Отбасы банке»», - говорится в сообщении.

В 84% случаев казахстанцы, которые внесли первоначальный взнос для получения займа в Отбасы банке с использованием ЕПВ, предпочли покупку вторичного жилья, и 16% приобрели квартиры у застройщиков.

Использовать свои пенсионные накопления сверх порога достаточности на лечение уже смогли 29 793 казахстанца на сумму 30 млрд тенге.

Средний возраст казахстанцев, использовавших ЕПВ – 41 год, в 68% случаев - это мужчины. Чаще всего жилье с помощью пенсионных излишков покупали в Нур-Султане, Мангистауской области или Алматы. Меньше всего интереса к использованию ЕПВ проявили жители Северо-Казахстанской области.

«У казахстанцев развиты семейные ценности, они готовы помогать своим родным и охотно это делают. Об этом свидетельствует наша статистика. Так, из 279 859 человек 35% улучшили свои жилищные условия благодаря тому, что их родственники частично или полностью уступили им свои накопления», - рассказала председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что на платформе enpf-otbasy.kz стала доступна опция по использованию ЕПВ на лечение и приобретение лекарств за рубежом.

Также пользователи платформы теперь с помощью одного клика могут вернуть свои или уступленные средства в ЕНПФ, если они ошиблись или передумали их использовать. Ранее нужно было дожидаться 45 дней, чтобы деньги автоматически вернулись на счет в пенсионный фонд.

При уступке средств, с помощью одной кнопки, можно поменять вид родства, в случае если уступающая сторона ошиблась. Также появилась возможность отредактировать заявку, если пользователь платформы enpf-otbasy.kz некорректно внес реквизиты.

С 27 сентября 2021 года появилась возможность полного или частичного погашения кредита за счет ЕПВ в интернет-банкинге и мобильном приложении. Ранее, даже если эта опция была реализована через enpf-otbasy.kz, вкладчику необходимо было идти в отделение банка и писать заявление о смене графика платежей. Теперь эта услуга автоматизирована.

На данный момент идет работа над опцией «Пополнение вкладов ЖСС за счет средств ЕПВ». Она будет доступна сразу, как только утвердят изменения в Правила использования пенсионных излишков.