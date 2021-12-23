Около 1425 медалей за год завоевали мангистауские спортсмены

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистау в рамках мероприятия «Тәуелсіздік тұғырым, спорт – менің өмірім» были награждены лучшие спортсмены области. В торжественной церемонии принял участие глава региона Нурлан Ногаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

При определении лучших спортсменов и команд учитывались их достижения за этот год. Всего в 2021 году спортсмены области завоевали 1425 медалей на международных и республиканских соревнованиях. Из них на чемпионатах Азии и мира 143 призовых места, 42 золотых, 41 серебряных и 59 бронзовых места. В регионе в этом году 4 человека стали мастерами спорта международного класса, 53 человека - мастерами спорта РК. 402 человека получили звание кандидата в мастера спорта РК.

Нурлан Ногаев поздравил собравшихся с 30-летием Независимости, отметив их неоценимый вклад в развитие спорта в регионе.

«В конце прошлого века нашему народу было нелегко. Из-за сложной экономической ситуации были приватизированы многие спортивные объекты, сложился сложный период в развитии спорта. Но решительным решением Елбасы были запущены государственные программы, направленные на развитие спорта, построены современные спортивные объекты для подготовки профессиональных спортсменов. Эту тенденцию продолжает Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич и сегодня государством оказывается всемерная поддержка развитию спорта. Соответственно, за годы Независимости спортсмены Казахстана завоевали немало призовых мест. В их рядах немало представителей нашего региона, которые достойно защищают честь нашей страны. Безусловно, высокие достижения наших спортсменов - пример для подрастающего поколения», - сказал Нурлан Ногаев.

Мангистауская область занимает лидирующие позиции в республике по охвату населения массовым спортом. В регионе систематически занимаются спортом около 275 тысяч жителей. В сельской местности около 130 тысяч человек ведут здоровый образ жизни. Это составляет 37,4% от численности населения. Всего в регионе имеется возможность заниматься 119 видами спорта. В этом году благодаря государственному финансированию были открыты кружки по 20 видам спорта с охватом около 5 тысяч детей и подростков, где дети получили возможность заниматься спортом на бесплатной основе.