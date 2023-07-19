Около 140 нарушений правил рыболовства выявили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области было выявлено 137 нарушений правил рыболовства. Несмотря на большие штрафы рыболовы-любители не перестают нарушать правило, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года сотрудники рыбной инспекции Карагандинской области выписали административные штрафы на сумму более 2 миллионов тенге. Только за июнь-июль было составлено 67 протоколов о нарушении. По словам местных рыбаков, в Шерубай-Нуринском водохранилище браконьеров стало в разы меньше.

«Браконьеров было очень много раньше. Бывало, рыбачим, а нас они сети снимают, а бывает, зацепят, потом выкинут их. Спасибо инспекторам, сейчас очень хорошая рыбная инспекция. Отлично работают», - сказал местный рыбак Николай Гойкалов.

В регионе больше 200 водоемов. На 97-ми можно рыбачить только по специально выданным путевкам. Инспекторы постоянно напоминают правила безопасной рыбалки, а также проверяют у людей документы и способ отлова.

«В запрещенные орудия лова входят электроудочки, второе - это подрамники, третье – глушить категорически запрещено. Четвёртое запрещённое орудие лова – сети из мононитей китайского производства. С начала года было выявлено 137 нарушений правил рыболовства. Выписаны административные штрафы на сумму более 2 миллионов тенге. За июнь-июль составлено 67 протоколов», - отметил руководитель отдела инспекции Нура-Сарысуйской инспекции рыбного хозяйства Ерик Аишев.

Николай Гойкалов рыбачит уже 60 лет. Говорит, водоем богат ассортиментом рыб.

«Рыбы у нас много и разные: щука, судак, сазан, окунь, плотва, налим. Перечислять всю рыбу очень долго. Надо иметь особую подкормку к любой рыбе, ведь она разная! В основном на червь идёт. А окунь особенно хорошо идёт на пиявки», - добавил рыбак.

Специалисты инспекции рыбного хозяйства предупреждают, богатое разнообразие водных ресурсов Карагандинской области нужно беречь. Использовать только разрешенное оборудование для рыбного промысла. Несмотря на то, что ответственных рыбаков становится больше, незаконные рыбалки по-прежнему фиксируются специалистами.