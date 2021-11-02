Около 140 миллионов тенге потратили костанайцы на «красивые» госномера

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года автолюбители Костанайской области потратили на приобретение красивых номеров более 138 миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным госкорпорации «Правительство для граждан», с начала года через СпецЦОНы Казахстана было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге. Больше всех «красивые» номера интересуют алматинцев — 5 053, шымкентцев — 2 371 и жителей столицы — 1 757.

Что касается Костанайской области, то местными автомобилистами было оформлено 525 номеров повышенного спроса на общую сумму 138 746 943 тенге.

«По сравнению с прошлым годом госномера стали приобретать гораздо чаще, - отметил руководитель Управления контроля качества оказания госуслуг областного филиала госкорпорации Сагадат Бектуров. - В 2020 году за 12 месяцев костанайцами было приобретено 396 номеров повышенного спроса. Их стоимость составила 98 545 361 тенге. У «красивых» номеров есть различия по цене. К примеру, сочетание цифр вроде 010, 020, 030 или 707 будет стоить около 166 тысяч тенге. Если к цифрам добавят сочетания букв вроде XXX, YYY или MMM, стоимость возрастет до 332,5 тысячи тенге. Комбинации цифр вроде 100, 111, 900 или 999 обойдутся чуть меньше чем в 400 тысяч тенге. Вместе с сочетаниями одинаковых букв стоимость возрастет до 566 тысяч тенге».

Самыми дорогими в госномерах считаются цифры 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 вместе с сочетанием букв XXX, YYY, MMM и AAA. Такие VIP-номера обойдутся в 831,3 тысячи тенге.

Напомним, на минувшей неделе министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил расширить перечень «красивых» номеров на авто, которые можно будет купить.