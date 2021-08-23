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Около 140 кг рыбы изъяли у браконьеров в Мангистауской области

23 Августа 2021 03:26
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Около 140 кг рыбы изъяли у браконьеров в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 140 кг рыбы осетровой породы изъяли у браконьеров в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета Национальной безопасности РК.

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«21 августа в ходе совместных мероприятий Департамента Пограничной службы по Мангистауской области и рыбной инспекции Тупкараганского района задержана автомашина «Тоyota Land Cruiser» с гражданином Казахстана. В указанной автомашине обнаружена рыба осетровой породы в количестве 38 штук, весом около 140 кг», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По предварительной оценке нанесенный ущерб составляет около 39 млн тенге.

Компетентными органами начато досудебное расследование

Территориальными подразделениями Пограничной службы работа по пресечению браконьерской деятельности казахстанской части Каспийского моря продолжается.

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#Борьба с преступностью   #Экология   #Мангистауская область   #Регионы   #КНБ РК   #Криминал   #Природа  
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