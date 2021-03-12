КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Около 140 должников по алиментам числятся в розыске в Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной палаты судебных исполнителей Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Региональная палата частных судебных исполнителей Костанайской области провела рабочее заседание по вопросам розыска должников по исполнительному производству.

Стоит отметить, что на базе региональной палаты создана рабочая группа из числа опытных судебных исполнителей, сотрудников отдела миграционной службы и прокуратуры.

«На сегодняшний день в работе миграционной службы города Костаная находится около 140 должников по исполнительному производству находятся в розыске, за последнее время было установлено всего пять должников. К примеру, вчера сотрудниками отдела розыска был установлен должник, который в оперативном порядке был извещен. Частный судебный исполнитель Утемисов Р. далее провел необходимые мероприятия в целях реализации исполнительного документа», - рассказала руководитель региональной палаты ЧСИ Несибели Басенова.

По результатам встречи, были разработаны следующие мероприятия: определен механизм работы судебных исполнителей и дальнейшее взаимодействие по розыску должников с органами прокуратуры и миграционной службы. На ежеквартальной основе будут проводиться акты сверок между региональной палатой ЧСИ Костанайской области и департаментом полиции Костанайской области по результатам направленных розыскных материалов, а также обеспечиваться оперативность их исполнения.



