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Около 14 тысяч сайгаков обитают в Коргалжынском заповеднике

23 Августа 2020 15:49
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Около 14 тысяч сайгаков обитают в Коргалжынском заповеднике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Комитетом лесного хозяйства и животного мира для представителей СМИ был организован пресс-тур к местам обитания сайги Бетпакдалинской популяции в Коргалжынском районе Акмолинской области. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

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Группа на внедорожниках выехала в район озера Малый Тениз, где увидели как в естественной среде обитают одни из древнейших обитателей животного мира нашей страны.
Необходимо отметить, что численность сайги, по последним данным учета, составляет 334 тысячи голов. А непосредственно в Коргалжынском заповеднике обитают около 14 тысяч сайгаков.


Восстановлению численности этих животных способствует системная работа по ее охране «Охотзоопром». Также принятие мер в действующий закон по усилению ответственности за браконьерство.


Кроме того, проводится огромная работа по информированию населения, в том числе и через СМИ о бережном отношении к животному миру. Только совместными усилиями возможно сохранить богатство нашей природы для будущего поколения.


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#Акмолинская область   #Экология  
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