Около 14 тысяч сайгаков обитают в Коргалжынском заповеднике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Комитетом лесного хозяйства и животного мира для представителей СМИ был организован пресс-тур к местам обитания сайги Бетпакдалинской популяции в Коргалжынском районе Акмолинской области. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.

Группа на внедорожниках выехала в район озера Малый Тениз, где увидели как в естественной среде обитают одни из древнейших обитателей животного мира нашей страны.

Необходимо отметить, что численность сайги, по последним данным учета, составляет 334 тысячи голов. А непосредственно в Коргалжынском заповеднике обитают около 14 тысяч сайгаков.



Восстановлению численности этих животных способствует системная работа по ее охране «Охотзоопром». Также принятие мер в действующий закон по усилению ответственности за браконьерство. Восстановлению численности этих животных способствует системная работа по ее охране «Охотзоопром». Также принятие мер в действующий закон по усилению ответственности за браконьерство.