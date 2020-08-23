Новости
Около 14 тысяч сайгаков обитают в Коргалжынском заповеднике
23 Августа 2020 15:49
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Комитетом лесного хозяйства и животного мира для представителей СМИ был организован пресс-тур к местам обитания сайги Бетпакдалинской популяции в Коргалжынском районе Акмолинской области. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министерства.
Новости по темеКак работает женщина-лесничий в Иле-Алатауском нацпарке Президент поручил Магзуму Мирзагалиеву продолжить активную работу по улучшению экологии Высокие концентрации токсичных элементов обнаружили в розовом озере Кобейтуз
Группа на внедорожниках выехала в район озера Малый Тениз, где увидели как в естественной среде обитают одни из древнейших обитателей животного мира нашей страны.
Необходимо отметить, что численность сайги, по последним данным учета, составляет 334 тысячи голов. А непосредственно в Коргалжынском заповеднике обитают около 14 тысяч сайгаков.
Необходимо отметить, что численность сайги, по последним данным учета, составляет 334 тысячи голов. А непосредственно в Коргалжынском заповеднике обитают около 14 тысяч сайгаков.
Восстановлению численности этих животных способствует системная работа по ее охране «Охотзоопром». Также принятие мер в действующий закон по усилению ответственности за браконьерство.
Кроме того, проводится огромная работа по информированию населения, в том числе и через СМИ о бережном отношении к животному миру. Только совместными усилиями возможно сохранить богатство нашей природы для будущего поколения.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 22 памятника археологии обнаружили в Акмолинской области
- Австралию впервые за 15 лет накрыл антарктический циклон, выпал снег
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе
- Пропавшего два месяца назад жителя Акмолинской области нашли полицейские
- Учебные заведения Акмолинской области принимают в свои ряды молодых педагогов
- О шторме предупредили жителей восьми областей Казахстана
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047