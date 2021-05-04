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    15:07, 04 Май 2021 | GMT +6

    Около 14 тысяч человек прошли полный курс вакцинации в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали всего шесть новых случаев инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из шести случаев четыре приходятся на Петропавловск, по одному – Тайыншинский и Кызылжарский районы.

    У пятерых анализ отобрали по эпидемиологическим показаниям, у одного – с целью эпиднадзора. Всего за сутки по области лаборатории провели 347 ПЦР-исследований.

    Всего в регионе на 4 мая выявили 14 057 инфицированных коронавирусом. Из них 419 – завозные. С симптомами – 8 832 человека, или 63%. Остальные случаи инфицирования относятся к бессимптомному носительству.

    По распространению коронавируса Северо-Казахстанская область находится в «зеленой зоне».

    В области продолжается вакцинация населения. По данным пресс-службы управления здравоохранения, на утро 4 мая первый компонент вакцины получили 41 745 человек, полный курс вакцинации прошли 13 935 североказахстанцев.

    Вакцинацию в регионе проводят российским препаратом «Спутник V» и казахстанским QazVac.

    В конце апреля дополнительные пункты вакцинации открыли в торговых центрах Петропавловска.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
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