Около 14 тысяч человек прошли полный курс вакцинации в СКО
По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из шести случаев четыре приходятся на Петропавловск, по одному – Тайыншинский и Кызылжарский районы.
У пятерых анализ отобрали по эпидемиологическим показаниям, у одного – с целью эпиднадзора. Всего за сутки по области лаборатории провели 347 ПЦР-исследований.
Всего в регионе на 4 мая выявили 14 057 инфицированных коронавирусом. Из них 419 – завозные. С симптомами – 8 832 человека, или 63%. Остальные случаи инфицирования относятся к бессимптомному носительству.
По распространению коронавируса Северо-Казахстанская область находится в «зеленой зоне».
В области продолжается вакцинация населения. По данным пресс-службы управления здравоохранения, на утро 4 мая первый компонент вакцины получили 41 745 человек, полный курс вакцинации прошли 13 935 североказахстанцев.
Вакцинацию в регионе проводят российским препаратом «Спутник V» и казахстанским QazVac.
В конце апреля дополнительные пункты вакцинации открыли в торговых центрах Петропавловска.