Около 14 тысяч акмолинских школьников отдохнут этим летом в лагерях

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В летний период отдохнуть в детских лагерях в Акмолинской области смогут порядка 14 тысяч школьников региона. К уже действующим объектам прибавился и загородный детский оздоровительный центр «Карлыгаш», заработавший в Есильском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в ДОЦ «Карлыгаш» для отдыха детей в период летних каникул с проектной мощностью на 70 мест отремонтировано пять корпусов.

«На территории Центра в девять тысяч кв. м расположен банный комплекс, спортивные площадки, столовая, всевозможные кружки по интересам, игровые площадки и многое другое», - пояснили в ведомстве.

Программа в 2021 году будет краткосрочной, в течение трех лагерных смен будет охвачено 60 школьников. Участие детей в лагерных сменах будет на бесплатной основе. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в двух отрядах по 10 учащихся с соблюдением всех требований алгоритма деятельности загородных лагерей.

«При комплектовании особое внимание уделяется детям из социально-уязвимых слоев населения. Участникам смены представится возможность получить уникальный опыт разработки социально значимых проектов для реализации в условиях родного села, развить свои творческие способности, обрести новых друзей и просто хорошо отдохнуть перед началом нового учебного года», - добавили в ведомстве

География детского отдыха в Акмолинской области текущим летом расширена. Отдохнуть в детских лагерях смогут порядка 14 тысяч школьников региона.