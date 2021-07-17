РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Около 14 тысяч акмолинских школьников отдохнут этим летом в лагерях

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В летний период отдохнуть в детских лагерях в Акмолинской области смогут порядка 14 тысяч школьников региона. К уже действующим объектам прибавился и загородный детский оздоровительный центр «Карлыгаш», заработавший в Есильском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в ДОЦ «Карлыгаш» для отдыха детей в период летних каникул с проектной мощностью на 70 мест отремонтировано пять корпусов.

    «На территории Центра в девять тысяч кв. м расположен банный комплекс, спортивные площадки, столовая, всевозможные кружки по интересам, игровые площадки и многое другое», - пояснили в ведомстве.

    Программа в 2021 году будет краткосрочной, в течение трех лагерных смен будет охвачено 60 школьников. Участие детей в лагерных сменах будет на бесплатной основе. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в двух отрядах по 10 учащихся с соблюдением всех требований алгоритма деятельности загородных лагерей.

    «При комплектовании особое внимание уделяется детям из социально-уязвимых слоев населения. Участникам смены представится возможность получить уникальный опыт разработки социально значимых проектов для реализации в условиях родного села, развить свои творческие способности, обрести новых друзей и просто хорошо отдохнуть перед началом нового учебного года», - добавили в ведомстве

    География детского отдыха в Акмолинской области текущим летом расширена. Отдохнуть в детских лагерях смогут порядка 14 тысяч школьников региона.


    Теги:
    Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!