Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Около 14 млн тенге бюджетных средств присвоила бухгалтер детсада в Аксу

Автор:  
Антон Гагарин
12 Февраля 2021, 17:01
Около 14 млн тенге бюджетных средств присвоила бухгалтер детсада в Аксу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Аксу Павлодарской области бухгалтер детского сада необоснованно зачисляла на банковские карточки себе и родственнику деньги, предназначенные для расчёта с поставщиками продуктов питания и зарплат работников детсада, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области выявил факт хищения бюджетных средств бухгалтером одного из детских садов города Аксу», - сообщил прессе главный специалист отдела департамента внутреннего госаудита Куаныш Исеев.

По информации руководителя отдела департамента Анар Муратовой, аудит был проведён на основании обращения.

«Аудитом установлено, что бухгалтер предприятия производила необоснованное зачисление на личный карт-счёт себе и близкому родственнику денежных средств, которые предназначались для расчёта с поставщиками продуктов питания и заработной платы работников предприятия», - отметил К. Исеев.

Общая сумма присвоенных и растраченных бюджетных средств за 2020 год составила около 14 миллионов тенге.

Материалы аудита переданы в департамент экономических расследований по Павлодарской области для принятия процессуального решения.


Павлодарская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Минфин РК   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной