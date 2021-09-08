Около 139 млрд тенге перечислили алматинцы в Фонд медстрахования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На 31 августа 2021 года в Фонд медицинского страхования поступило около 753,4 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большую часть взносов и отчислений производит алматинское население. В период с 1 июля 2017 года по 31 августа 2021 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 139 млрд тенге за 1,9 млн человек. Основная часть поступлений или свыше 97,8 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 41,2 млрд тенге – взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Как отмечает директор филиала Тлеухан Абилдаев, самозанятым выгодней оплачивать Единый совокупный платеж, сумма которого составляет 2917 тенге. 40% от суммы или 1166 тенге идут в качестве взносов на ОСМС. Так, с 2019 года ЕСП оплатили более 202 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 524,6 млн тенге.