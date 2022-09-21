21 Сентября 2022, 17:39

Около 136 тысяч костанайцев остаются вне системы ОСМС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за отсутствия постоянного дохода около 136 тыс. жителей Костанайской области не имеют медицинской страховки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил директор филиала по Костанайской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Батырбек Нургалиев, 5 сентября стартовал новый механизм оплаты взносов на ОСМС - на год вперед. Воспользоваться им могут все самостоятельные плательщики – как имеющие статус «застрахован», так и те, кто никогда не вносил платеж в систему, либо делал это нерегулярно.

«До сегодняшнего дня самостоятельным плательщикам, которые никогда не платили взносы на медстрахование или платили, но не регулярно, из-за чего были лишены статуса застрахованности, для его восстановления нужно было оплатить взносы за пропущенные месяцы, а то и за весь прошедший год. Теперь у них появилась альтернатива – оплатить за предстоящие 12 месяцев и получить статус застрахованности, не оплачивая при этом прошедший период. Порядка 136 тысяч человек по области все еще остаются вне системы медицинского страхования из-за отсутствия постоянного дохода или дохода в целом. Это затрудняет им доступ к плановой и высокотехнологичной медицинской помощи, профилактике и диагностике заболеваний», - сказал Б. Нургалиев.

Новый механизм оплаты, по его мнению, как раз поспособствует этому.

Он также проинформировал, как новый механизм будет работать на практике и какие могут возникать вопросы у плательщиков.

«Граждане могут оплачивать взносы как удобно – продолжать платить регулярно каждый месяц, поквартально или оплатить сразу за 12 месяцев. Если Вы оплатите взносы за год вперед, то задолженность за прошедший период не будет учитываться. Но здесь важно учесть, что статус присваивается только на будущий период. Для того, чтобы получить статус сейчас, вам понадобится оплатить взносы на ОСМС также и за текущий месяц», - пояснил спикер.