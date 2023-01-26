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Около 135 тысяч костанайцев остаются незастрахованными

26 Января 2023, 22:02
Около 135 тысяч костанайцев остаются незастрахованными

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области более сотни тысяч жителей остаются вне системы ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на директора костанайского филиала «Фонд социального медицинского страхования» Батырбека Нургалиева.

По итогам прошлого года жители Костанайской области внесли в систему ОСМС 24 млрд 621 млн тенге. Это платежи свыше 304 тысяч людей. За 408 тысяч человек из 15 льготных категорий взносы уплачивает государство.

«Вопрос охвата населения системой ОСМС является актуальным. Несмотря на то, что медстрахование в Казахстане работает с 2020 года, а платежи на ОСМС являются обязательными для всех, порядка 135 тысяч жителей области или 17,1 % до сих пор остаются незастрахованными», - добавил Б. Нургалиев.

Филиалом ФСМС по Костанайской области составлен «Портрет» незастрахованных граждан. Это физлица, работающие по договорам гражданско-правового характера, ИП, плательщики ЕСП, наемные работники, а также самостоятельные плательщики. Между тем, почти 79 тысяч жителей и вовсе не совершили ни одного платежа в течение года.

«Стоит отметить, что застрахованные не ограничены в объеме и стоимости медицинских услуг. К примеру, самостоятельные плательщики, выплачивающие в ОСМС минимальные отчисления в размере 42 тысяч тенге за год, получают доступ к широкому спектру медицинской помощи, и сумма их взносов при этом не имеет значения», - заключил Б. Нургалиев и призвал остающихся вне системы ОСМС граждан подключиться к ней.


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