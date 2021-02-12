Около 130 тысяч жителей пристоличных сел обеспечат природным газом

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 130 тысяч жителей пристоличных сел Акмолинской области будут обеспечены природным газом в ходе реализации проектов газификации посредством подключения к магистральному газопроводу «Сарыарка». Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации спикера, в 2020 году построено и реконструировано 405 км сетей водоснабжения и 83 км сетей водоотведения на 13 объектах в Акмолинской области. Это позволило обеспечить семь сел региона с общей численностью населения около 10 тысяч человек централизованным водоснабжением и довести охват до 83%. Это села Азат Аккольского района, Ангал батыр района Биржан сал, Капитоновка Буландынского района, Бестогай Ерейментауского района, Ишимское Жаксынского района и Каражар, Жанажол Целиноградского района.

«Продолжается реализация проектов по строительству газораспределительных сетей в пристоличных населенных пунктах для подключения к магистральному газопроводу «Сарыарка». Эта работа проводится в две очереди. По первой очереди разработана проектно-сметная документация для 13-ти проектов газификации на 19 млрд тенге в 20 населенных пунктах Аршалынского и Целиноградского районов», - пояснил глава региона.

Охвачены газификацией будут поселок Аршалы, станции Анар и Бабатай, села Жалтырколь, Донецкое, Акбулак, Актасты, Арнасай, Турген, Берсуат, Байдала, Ижевское, Шоптыколь, Волгодоновка, Разъезд 42, Койгельды Жибек Жолы Аршалынского района и села Коянды, Шубар, Аккайын Целиноградского района. Общая численность населения - 35 тысяч человек.

По второй очереди разрабатывается документация по газификации еще восьми сел Целиноградского района (Акмол, Косшы, Талапкер, Тайтобе, Караоткель, Каражар, Кызылсуат, Алтынсарина) с населением 95 тысяч человек.

Как добавил спикер, в 2021 году запланировано завершение строительства газораспределительных сетей в 14 населенных пунктах протяженностью 210 км, в 2022 году будет построено 789 км газопровода в шести селах.



