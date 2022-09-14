Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Около 130 тысяч долларов США украла домработница у жительницы ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Сентября 2022, 14:04
Около 130 тысяч долларов США украла домработница у жительницы ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Около 130 тысяч долларов США украла домработница у жительницы ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На оперативный канал «102» в Усть-Каменогорске обратилась 35-летняя жительница областного центра. Она сообщила о пропаже около 130 тысяч долларов США, что в эквиваленте составляет почти 61 млн тенге. Деньги женщина хранила в сейфе на цокольном этаже дома. Получив обращение, полицейские немедленно приступили к раскрытию преступления.

В результате принятых мер сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 21-летняя девушка, работающая у потерпевшей домработницей. Как рассказала злоумышленница, в начале августа она в первый раз украла из сейфа 10 тысяч долларов, на которые после отправилась на отдых за границу. Вернувшись из отпуска, она поняла, что владельцы дома не заметили пропажу, и продолжила работать в семье. За один месяц домработница вынесла из сейфа 130 тысяч долларов. На эти деньги она сыграла свадьбу, купила квартиру и машину.

21-летняя злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч.4 УК РК «Кража, совершенная в крупном размере».


Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане