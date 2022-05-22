22 Мая 2022 16:42

Около 130 тыс. школьников отдохнут в летних лагерях в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Совсем немного осталось до начала лета, родители уже ломают голову, как разнообразить досуг своих детей. Какие формы отдыха будут доступны этим летом акмолинским школьникам бесплатно и во сколько обойдется пребывание в детских лагерях, корреспондент МИА «Казинформ» решил узнать у главного специалиста отдела опеки и попечительства, воспитательной работы управления образования Акмолинской области Марины Ли.

- Марина Борисовна, в каких лагерях смогут отдохнуть этим летом акмолинские школьники?

- На сегодняшний день в Акмолинской области насчитывается 10 государственных лагерей, среди которых два находятся в доверительном управлении – ДОЦ «Звездный» и ДОЦ «Чайка» и пять частных. В этом году впервые в рамках коммунальной собственности у нас начнет работать оздоровительный центр «Сункар» в Зерендинском районе. В течение лета будут организованы семь смен, планируем охватить отдыхом на его базе 2500 детей. Загородным отдыхом, согласно проектной мощности лагерей, которые находятся в Акмолинской области, охватим 11 тыс. школьников. Если санитарно-эпидемиологическая ситуация не ухудшится, лагеря будут заполняться на 100% от проектной мощности вместо 25-30%, как это было в прошлом году.

- Смогут ли акмолинские школьники посетить республиканские лагеря?

- Да, конечно. Это филиалы «Балдаурена» в Щучинске, Балхаше и Конаеве. В течение лета 500 учащихся будут отдыхать в республиканских лагерях. Каждая смена тематическая. В соответствии с тематикой, на смены направляются победители республиканских и областных мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, отличники учебы, жасулановцы, волонтеры, военно-патриотические отряды.

- Насколько дорого обойдется летний отдых в лагерях в этом году?

- На сегодняшний день отмечается рост цен на путевки. В гослагерях в сельской местности средняя цена путевки 20-35 тыс. тенге, а вот цены на путевку в лагеря, которые находятся на территории особо охраняемой природной зоны гораздо выше - 55-90 тыс. тенге. Продолжительность смены 10 дней. В среднем лагеря за лето у нас выполняют 6-7 смен. В текущем году детей будет принимать ДОЦ «Звездный». 250 школьников отдохнут в нем на бесплатной основе. Это будут дети из социально незащищенных слоев населения.

- Какие формы отдыха будут доступны этим летом акмолинским школьникам кроме детских лагерей?

- Большой охват детей текущим летом будет на базе пришкольных площадок и лагерей. Не исключены и малозатратные формы отдыха - туристические походы, юрточные и палаточные лагеря.

Отрадно, что Коргалжынский и Ерейментауский районы на базе своих школ открывают тематические этнолагеря, которые будут с полным пребыванием детей. В течение недели школьники, помимо отдыха и оздоровления, получат также новые впечатления от этно- и экотуризма. В рамках Года детей меценаты Ерейментауского района на себя полностью взяли оплату питания учащихся.

Пришкольные лагеря и площадки будут работать в основном до начала августа. В 34 школах области в летний период будет сделан ремонт. Обучающимся в этих школах детям будет предоставлен палаточно-юрточный отдых с экскурсиями и походами.

- Будут ли в области реализовываться какие-то особенные проекты для детей?

- Да, не один. Например, проект «Бiр апта ауылда», когда городские школьники выезжают на неделю в сельскую местность. В этом году они поедут в Буландынский район. Второй проект - «Бiр апта калада», когда, наоборот, сельские дети поедут в Кокшетау, где будут изучать историко-культурные места города, посетят музеи, организации ТО и ПТО, театры.

Второй год мы развиваем детскую археологию. 200 детей 7, 8, 9-х классов совместно с учеными университета им. Гумилева, археологами историко-краеведческого музея, музея «Ботай» будут участвовать в археологических раскопках вблизи села Красного Яра и в Атбасарском районе. В прошлом году участвовали лишь 80 школьников, в этом году мы увеличиваем количество детей до 200. Это не только развитие детской археологии, но и формирование исторического сознания у учащихся.

- Как будет организован отдых детей, находящихся в зоне риска, детей с девиантным поведением и из неблагополучных семей?

- Им будет предоставлен выезд в пришкольные, загородные лагеря. Управлением образования разыграно два лота госсоцзаказа по поддержке детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации и детей с девиантным поведением. Все лето НПО будут работать в рамках лотов с этими детьми, оказывать им поддержку, содействие в трудоустройстве. Очень многие дети летом подрабатывают, чтобы не зависеть материально от родителей. Все официально: подростки будут работать по требованиям трудового законодательства 3 часа в день.

- Какие кружки и секции будут доступны акмолинской детворе на бесплатной основе?

- Разыгран государственный социальный заказ на дополнительное образование в системе культуры, образования и спорта. 12 тысяч детей смогут дополнительно бесплатно посещать кружки и секции. В спорте и культуре запись на кружки осуществляется через портал https://artsport.edu.kz, в образовании этим занимаются профильные отделы, всю информацию можно узнать через школы. Помимо этого, 52 организации дополнительного образования в летний период предлагают детям спортивные секции, художественно-творческую деятельность, занятия вокалом, хореографией и т.д.

Кроме того, в этом году в рамках Года детей планируется обучение подростков плаванью совместно с ДЧС региона. Сейчас самая главная наша задача, чтобы дети провели лето в безопасности и были оздоровлены после года учебы.

Всего в Акмолинской области насчитывается 133 тыс. школьников, не считая выпускников. Планируется обеспечить отдыхом 129 тыс. из них. Загородным, пришкольным и малозатратными формами отдыха будут охвачены 88 тыс. детей.