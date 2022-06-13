13 Июня 2022 13:58

Около 130 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ – промежуточные результаты тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 130 тыс. абитуриентов сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 75,7% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 24,1% – на русском, 0,1% – на английском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального центра тестирования.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 67% абитуриентов. Средний балл составил 65.

Создаются условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ продлевается еще на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам количество участников с ОПП, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в этом году за четыре недели их количество достигло 415 человек.

Всего на участие в основном Едином национальном тестировании принято около 290 тыс. заявлений.

ЕНТ на участие в конкурсе по присуждению образовательных государственных грантов стартовало 16 июня и продлится до 5 июля 2022 года. При этом абитуриенты сами выбрали место и время сдачи тестирования.

В этом году для удобства абитуриентов впервые запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов.

Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 174 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий было удалено 159 человек, их результаты также аннулированы.

«Прокторинг проводится не только при запуске или во время проведения ЕНТ, но еще и после завершения тестирования. На данный момент по итогам постпрокторинга, то есть после повторной проверки видеозаписей, аннулированы результаты 14 тестируемых. Анализ видеозаписей проводится до конца календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы», – отметил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу «один компьютер – две камеры – один тестируемый». Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Как ранее сообщалось, два казахстанских абитуриента набрали по 139 баллов из 140 на ЕНТ. Но их результаты будут аннулированы.