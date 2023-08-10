Около 130 распространителей рекламы БАДов выявили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Астана обеспечивается контроль за оборотом биологически активных добавок к пище (БАД), в части наличия Свидетельства о государственной регистрации ( СГР), путем ежедневного мониторинга средств массовой информации, интернет- ресурсов, социальных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.

Так, за 1 полугодие 2023 г. в интернет-магазинах г. Астаны выявлено 126 рекламораспространителей с реализацией БАД без СГР, по результатам выданы 96 рекомендательных писем об устранении нарушений. На сегодня 70% рекламораспространителей, реализующие БАД без СГР удалили рекламы с сайтов.

Департаментом по вопросам рекламы БАД направлены информации в адрес «Палата предпринимателей города Астаны НПП РК «Атамекен», ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астана» и ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Астана» проведены с ними семинары.

С целью недопущения оборота несоответствующей продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, а именно, реализации БАД без документов, подтверждающих их соответствие и безопасность (без СГР) Департаментом предложено внесение в повестку для заседания постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работе с общественностью вопрос обеспечения контроля за оборотом БАД, в части наличия СГР: широкое информирование населения о вреде использования и применения БАД без без документов, подтверждающих их соответствие и безопасность (без СГР); взаимодействие с государственными органами города Астаны по недопущению реализации БАД без СГР.

В настоящее время, по результатам проведенного мониторинга количество реклам по продаже БАДов на интернет-ресурсах снизилось.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны напоминает потребителям о необходимости проверки БАДов на соответствие всем нормам.