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вчера 22:47
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Около 130 млн штрафов заплатили жамбылские предприниматели за нарушения карантина
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе активизировалась деятельность мониторинговых групп по контролю за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического режима на объектах бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акима города Тараза, с начала карантинных ограничительных мероприятий мобильными группами составлено 636 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму 126,9 млн. тенге. Из этого количества только в 2021 году совершено 448 административных правонарушений.
В новом 2022 году на 17 объектах бизнеса проведен мониторинг, и в связи с несоблюдением требований карантинного режима составлены акты в отношении шести объектов.
«По городу Таразу индивидуальные предприниматели подключаются к программе «Ashyq». На сегодняшний день по этой программе уже работают 1 800 объектов, получивших QR-код данного приложения. Стоит отметить, что на сегодняшний день 43 человека с положительными результатами ПЦР-теста изолированы на домашний карантин», - пояснили в ведомстве.
25 января главный санитарный врач Жамбылской области подписал новое постановление.
«Касательно деятельности на различных объектах бизнеса, культуры, спорта, в новом постановлении запрещается проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, коллективных мероприятий на объектах религиозных объединений, ночных клубов. Ограничена и деятельность концертных залов, филармонии, театра», - пояснили в ведомстве.
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