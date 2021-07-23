Около 130 млн деревьев планируют посадить в Казахстане в этом году

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК с казахстанскими журналистами с рабочей поездкой посетили город Щучинск Акмолинской области и национальный парк «Бурабай». В ходе пресс-тура делегация ознакомилась с работой по реализации проекта по посадке 2 млрд деревьев в государственном лесном фонде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект по посадке 2 млрд деревьев осуществляется по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, который в 2020 году в Послании народу Казахстана поставил задачу по масштабному озеленению нашей страны в течение пяти лет.

Общая площадь лесного фонда (совокупность всех лесов и земель для ведения лесного хозяйства) составляет 30 млн га, или 11% территории Казахстана. Из них леса занимают площадь в 13 млн га. Наибольшие площади лесов сконцентрированы в Кызылординской, Жамбылской (в основном саксаул), Восточно-Казахстанской и Алматинской областях (пихта, кедр, лиственница и ель).

Как отметил главный директор республиканского лесного селекционно-семеноводческий центра Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Алиби Газиз, предприятие уже приступили к реализации задач.

«Наше предприятие проводит всю селекционную работу. Мы уже приступили к работе по посадке 2 млрд деревьев в течение пяти лет. Здесь важное значение имеет качество семян. Мы модернизируем все питомники по республике. По Казахстану свыше 12 миллионов гектаров земли покрыто лесом, что составляет 4%. Это достаточная площадь по сравнению с другими странами. 6 млн из них занимает саксаул. А остальные, к примеру, составляют такие деревья как сосна, береза , тополь и другие виды», - рассказал журналистам Алиби Газиз в ходе пресс-тура в Бурабай.

Следует отметить, что среди планируемых к посадке пород деревьев наибольшую долю будет занимать саксаул. Это, как отметил главный директор центра, связано с необходимостью разведения саксауловых лесов на осушенном дне Аральского моря для улучшения экологии региона.

«Саксаул имеет важное значение в экологической системе. Работой по посадке саксаулов занимается филиал в Казалинском районе Кызылординской области. Там есть питомник, в котором ежегодно готовят 1 млн саженцев саксаула», - проинформировал А. Газиз.

Как отметили в Минэкологии, в рамках проекта планируется посадить саксаул – около 610 тысяч штук; сосну – свыше 555 тысяч штук.; клен – более 193 тысяч штук; вяз – свыше 132 тысяч штук; березу – более 100 тысяч штук и другие породы.

Для осуществления проекта утверждены 5-летние комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения во во всех областях и подведомственных учреждениях министерства, определены расходы из республиканского и местных бюджетов, а также создан штаб по координации действий лесных и природоохранных учреждений.

По данным ведомства, около 130 млн деревьев планируют посадить в 2021 году

«С начала старта проекта весной уже посажено 81,5 млн деревьев. Осенью планируется посадить еще 48,2 млн деревьев. Объемы посадок будут увеличиваться с каждым годом с 129,7 млн деревьев в 2021 году до 642,8 млн деревьев в 2025 году. Из 2 млрд деревьев акиматами планируется посадить 1 455,7 млн штук», - рассказали в Минэкологии.



















