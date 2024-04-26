Около 130 километров дорог отремонтируют в Караганде в этом году

В Караганде этим летом реконструируют и отремонтируют более 128 километров автодорог. При выполнении плана доля дорожного полотна в нормативном состоянии достигнет 79 процентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Средним ремонтом в городе охватят 114 километров. Строительство и реконструкция запланированы на 7 километрах. Капитальный ремонт будет на 9 километрах дорожного полотна. В общей сложности в городе отремонтируют 127 участков.

О ремонтной кампании на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов.

— В этом году запланировано строительство межквартальных дорог между Волочаевской и Б. Момышулы (1-й этап), автодороги улицы Букетова — участок от Муканова до автодороги на Уштобе, включая участок от Приканальной до Б. Момышулы, продолжится реконструкция автомобильной дороги по Космонавтов. Капитальный ремонт уже начался на улице Пичугина, будет охвачен участок начиная от железнодорожного вокзала и до улицы Терешковой с выходом на 7-ю магистраль. Также отремонтируют улицу Четскую. Средним ремонтом охватят частный сектор Михайловки, Большой Михайловки, Кирзавода-3-4, Майкудука, Пришахтинска, Сортировки и Кунгея. Также отремонтируют основные автодороги на улице Ермекова, Гоголя, Абая и проспектах Назарбаева, Бухар-жырау, Сейфуллина, Шахтёров и по направлению 49-го маршрута, — сказал Рустем Кожакапанов.

Контроль за качеством используемых материалов будет осуществлять лаборатория Национального центра качества дорожных активов.

Общая протяжённость дорожной сети Караганды составляет 923 километра, из которых 667 километров заасфальтированы. На гарантийном обслуживании находятся 74 участка общей площадью 644 тысячи квадратных метров. Дефекты выявлены на 20 участках автодорог. Подрядные организации должны их устранить до конца мая, добавил спикер.

Вместе с тем в городе в ближайшие годы будет реализовано шесть важных проектов. Это строительство дорог от Муканова до Майкудука, на Университетской — от Муканова до Гапеева с выездом на алматинскую трассу, строительство дорог в Кунгее и на улице Приканальной. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство пешеходного моста над железной дорогой на станции Большая Михайловка и реконструкции автодороги 35-го маршрута.

Для обеспечения безопасности на дорогах в городе установят 6 светофоров и 1000 опор освещения.