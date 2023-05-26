Около 13 тысяч выпускников сдают ЕНТ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 18 мая по 5 июля в Казахстане проходит основной этап ЕНТ. В Карагандинской области тестирование сдают около 13 тысяч выпускников школ и колледжей. В этом году выпускникам школ даются две официальные попытки пройти ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По решению Министерства науки и высшего образования РК школьники смогут сами принять участие в конкурсе для присуждения грантов с наилучшим результатом. Эта норма закреплена законодательно. При этом не допускается изменение комбинаций профильных предметов при втором ЕНТ. Начиная с январского ЕНТ желающие поступить в группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «математика – информатика».

«В этом году на ЕНТ зарегистрировались около 13 тысяч человек. Это школьники и выпускники колледжей, которые претендуют на гранты, выпускники школ прошлых лет, кандасы, выпускники зарубежных школ. При регистрации тестируемые сами выбирали место, дату и время проведения экзамена. В формате тестирования изменений нет. Количество предметов осталось прежним – три обязательных и два на выбор. В общем 120 тестовых заданий. Максимальное количество баллов – 140», – говорит руководитель карагандинского филиала Национального центра тестирования Динара Баймаганбетова.

Изменилось лишь количество тестовых заданий по предметам «История Казахстана» и «Грамотность чтения». Теперь в одном варианте «Истории Казахстана» 20 тестовых заданий: 10 заданий с выбором одного правильного ответа, 10 заданий на основе контекста. Также если раньше по «Грамотности чтения» тестируемые отвечали на 20 вопросов, то теперь 15 заданий по трем текстам.

Кроме того, уменьшилось количество вариантов ответа. В тестовых заданиях с одним правильным ответом количество вариантов уменьшено с пяти до четырех, в тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов) снижено количество вариантов с восьми до шести.

«Общее время тестирования по-прежнему составляет четыре часа (240 минут). Также сохранилось дополнительное время (40 минут) для детей с особыми образовательными потребностями. Люди с инвалидностью могут указать на необходимость предоставления помощника, не являющегося учителем предметов, сдаваемых на ЕНТ», – отметила Динара Баймаганбетова.

Во время тестирования для всех на экранах компьютеров доступны калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости солей. По желанию выпускников предоставляются бумажные версии таблиц.

После завершения ЕНТ в личном кабинете тестируемого доступен индивидуальный тематический анализ, который позволит им понять уровень усвоения знаний.

Учебный год 31 мая завершится для более 172 тысяч учащихся школ Карагандинской области. Из них 11 классов оканчивают 7260 выпускников, 9 классов – более 15 тысяч учащихся. На знак «Алтын белгі» в области претендуют 147 выпускников, на аттестаты с отличием – 412.