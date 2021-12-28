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Около 13 тысяч военных и гражданских служащих Вооруженных сил ревакцинировались от коронавируса

28 Декабря 2021 14:40
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Около 13 тысяч военных и гражданских служащих Вооруженных сил ревакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 13 тысяч военнослужащих казахстанской армии и гражданского персонала прошли ревакцинацию. Исключение составляют только лица, имеющие медицинские противопоказания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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«Ревакцинация проводится инактивированной вакциной в военных поликлиниках Министерства обороны и гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления, а также силами выездных прививочных бригад от военных и гражданских лечебных учреждений», – отметил начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев.

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана о проведении ревакцинации, прививку от COVID-19 повторно необходимо получить через шесть месяцев после полного курса вакцинации.

Как отметили в Главном военно-медицинском управлении, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Казахстана остается стабильной благодаря сформированному коллективному иммунитету.



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#Армия   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Вооруженные силы  
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