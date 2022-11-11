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    13:22, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Около 13 тонн наркотиков изъяли по Казахстану с начала года

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года в Казахстане выявили около 2,5 тысяч наркопреступлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года правоохранительными и специальными органами выявлено около 2,5 тысяч наркопреступлений. Из них 60%, или 1,5 тысяч, – связанных со сбытом. Всего изъято 12,7 тонн наркотиков. Изъято по видам наркотиков: героин – 33 кг, опий – 68 кг, синтетика – 507 кг, гашиш – 705 кг, марихуанна свыше – 4 тонн, остальные растение каннабис и иные виды наркотиков», - сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК.

    В ведомстве проинформировали о пресечении деятельности четырех организованных преступных наркогрупп. При этом были привлечены 32 активных участника ОПГ, которыми совершены 13 особо тяжких наркопреступлений.

    Спикер также подчеркнул, что распространение наркотиков осуществляется посредством Интернета и электронных платежных систем.

    «Современные технологии способствуют активной популяризации наркотиков. Основная масса наркосайтов автоматически блокируется информационной системой «Кибернадзор». С начала года ограничен доступ к почти 2 тысячам сайтов, в том числе 1,5 тысячам в мессенджере Telegram. Мы понимаем, что полное закрытие Интернета, лишение людей возможности переводить электронные деньги невозможны. Поэтому от компетентных органов необходима выработка комплекса взвешенных решений. Одним из мер может быть расширение в Казахстане представительств и офисов собственников наиболее популярных онлайн-платформ и платежных систем. Таким образом, мы сможем регулировать их деятельность, опираясь на наше законодательство», - пояснил Б. Амирханов.


    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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