Около 13 млн тенге взыскали с должников по алиментам в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Частные судебные исполнители Костанайской области за месяц взыскали с должников по алиментам около 13 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Региональной палаты ЧСИ Костанайской области.

В региональной палате частных судебных исполнителей Костанайской области подвели итоги месячника по взысканию долгов по алиментам.

За апрель 2021 года 27 судебных исполнителей взыскали с должников 12 849 126 тенге.

«Без преувеличения, цифры внушительные, это значит, что работа была проведена не зря! Борьба с недобросовестными должниками и взыскание алиментов - одна из самых актуальных тем на сегодняшний день, требующих пристального внимания, поскольку охватывает различные аспекты общественных правоотношений. Как показывает статистика, в Казахстане немало разводов и дети, в основном, остаются с матерями. Однако, не все отцы выплачивают алименты на содержание своих детей, и это уже становится большой государственной проблемой», - отметила руководитель региональной палаты ЧСИ Костанайской области Несибели Басенова.

За первый квартал 2021 года судебные исполнители Костанайской области взыскали с должников по алиментам около 43 млн тенге.

«На сегодня, согласно данным автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП), на исполнении судебных исполнителей области только на начало года находилось порядка 16 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них имеется немало проблемных о взыскании алиментов, по которым имеется большая задолженность. Мы проводим активную работу в этом направлении, так как наш регион числится в «антирейтинге». Нами начата работа касательно трудоустройства, розыска должников, их приводов, задержания транспортных средств, объявленных в розыск, установления имущества, скрытых доходов, а также принятие мер в отношении предприятий с заработной платой ниже установленной законодательством. И главное - привлечение неплательщиков к административной и уголовной ответственности», - добавила Басенова.

Также в Костанайской области немаловажным моментом стала разъяснительная работа среди проблемных должников, которым должностные лица объясняют последствия. Между тем, есть и моменты, предполагающие урегулирование споров посредством медиации через примирительные комиссии и фронт-офис семейной терапии при региональной палате ЧСИ Костанайской области «Отбасы HELP».