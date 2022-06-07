7 Июня 2022 20:32

Около 128 млн тенге ущерба выплатят пострадавшим от паводка актюбинцам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе подвели итоги работы комиссии по оценке ущерба, нанесенного во время весеннего паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего по словам акима города Асхата Шахарова, во время паводка в Актобе пострадало 142 жилых дома, в том числе 36 домов в районе Алматы и 106 домов в районе Астана. ТОО «Жана Отау» проведена оценочная работа в отношении 122 жилых домов. В итоге независимые оценщики установили стоимость ущерба в размере 127 млн 970 тыс. 095 тенге.

Кроме того, в ходе работы комиссии установлено, что у собственников 22 домов, в основном в дачных массивах, отсутствуют документы на жилье, поэтому нет возможности выделить средства из бюджета на их ремонт. В связи с этим будет организована помощь со стороны спонсоров.

«Мы закончили все подготовительные работы по выплате компенсации жителям. Пострадало 142 дома, к сожалению 22 дома не имеют документов и нет основания для выплат. Но мы их не оставим в беде. Мы им посоветовали сделать документы (техпаспорт – прим. авт.) на дома, после чего оценочная компания сможет определить ущерб по дефектным актам, уже после будут выплачены средства. Но это уже за счет небюджетных средств.

Сейчас проводим встречи с пострадавшими, которые сдают документы. Деньги будут выделены из городского бюджета, которые мы перечислим на счета пострадавших. Каждому пострадавшему будет выделено согласно оценке ущерба, оценочная компания провела расчеты. Это суммы от 100 тыс. до 3 млн тенге», - сообщил Асхат Шахаров.

Как ранее сообщалось, во время паводка жителей подтопленных дачных массивов Актобе разместили в четырех школах, в микрорайоне Батыс-2 в Актобе девочка чуть не утонула в арыке с талой водой, в апреле была создана комиссия по оценке ущерба от паводка в Актобе.



