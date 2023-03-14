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Около 127 тысяч авто поставлено на учет в январе в Казахстане

14 Марта 2023, 08:31
Около 127 тысяч авто поставлено на учет в январе в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2023 года, по данным Министерства внутренних дел, на учет поставлено 126,9 тысячи единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 27,3%, в том числе легковых автомобилей – на 25,9%, грузовых автомобилей – на 39,5%, автобусов в 2 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Так, по состоянию на 1 февраля 2023 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 518,7 тысячи единиц (4 308,6 тысячи – 01.02.2022), из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за январь 2023 года было зарегистрировано 844 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 1274 человека. В сравнении с соответствующим периодом 2022 года количество пострадавших уменьшилось на 2,7%.

По состоянию на 1 февраля 2023 года, согласно данным Национального банка, страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 7879 страховых выплат на сумму 4,3 млн тенге.


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