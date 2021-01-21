Около 1200 онкобольных получили лучевое лечение на линейном ускорителе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы порядка 1200 онкобольных получили лучевое лечение на линейном ускорителе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс- службу алматинского онкологического центра.

Линейный ускоритель нового поколения, установленный в новом радиологическом корпусе в Алматы, начал работу с начала апреля 2019 года. Его установка позволила уменьшить очередь и средний срок ожидания лучевой терапии для жителей города Алматы.

Ежедневно около 70 жителей города Алматы получают лучевое лечение на высокоэнергетическом оборудовании. На начало текущего года лучевое лечение получили 1259 пациентов, которым проведено 26 729 сеансов высокотехнологичной лучевой терапии.

«С помощью данного аппарата мы проводим более точную интенсивную и объемную лучевую терапию для людей практически с любыми видами онкологии. Данная установка позволяет, не затрагивая здоровые ткани, направлять пучок заряженных частиц непосредственно на саму опухоль», - пояснил главный врач алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов.

При анализе результатов лечения на протяжении всего времени у пациентов по прошествии 3 месяцев при методах визуальной диагностики отмечается уменьшение вплоть до полного исчезновения опухолевого очага, снижение уровня онкомаркеров, отмечается низкий уровень постлучевых реакций и отсутствие осложнений, связанных с проведением лучевой терапии, что несомненно сохраняет качество жизни пациентов и их родственников.

«К нам поступила 81-летняя пациентка с диагнозом «В-клеточная крупноклеточная диффузная лимфома» объем опухоли при поступлении составлял 675 мл. После проведенного лечения лучевой терапии, который длился 10 дней, объем образования снизился до 110 мл, болевой синдром был купирован. У 4 пациентов с внутримозговыми метастазами спустя 6 месяцев наблюдается положительная динамика с уменьшением размеров метастазов до 0,4 см при прежних 3 см. И таких примеров очень много», - рассказывает заведующий отделением лучевой терапии, Phd Евгений Ишкинин.

Отметим, что на линейном ускорителе работает команда 8 радиационных онкологов, 4 медицинских физиков, 3 инженеров, 8 лучевых лаборантов, которые прошли обучение в Германии, Австрии, Швейцарии, США.

Большую роль в оказании медицинской помощи также сыграло внедрение с 1 января 2020 года в лечебный процесс информационной онкологической системы Visual Care Path (VCP) как инструмента построения и контроля лучевой терапии. Это безбумажный вид дистанционной коммуникации специалистов лучевой терапии.