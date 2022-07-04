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Около 1200 грантов акима выделено в этом году в Нур-Султане
4 Июля 2022 23:00

Около 1200 грантов акима выделено в этом году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте акимата города Нур-Султана опубликован перечень вузов, в которых размещен государственный образовательный заказ по педагогическим, медицинским специальностям и гуманитарным дисциплинам. В этом году на эти направления выделено около 1200 грантов акима. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств местного бюджета допускаются лица, имеющие среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ.

Так, на Едином национальном тестировании они должны набрать для поступления в национальные вузы не менее 65 баллов, в области образования «Педагогические науки» – не менее 75 баллов, «Здравоохранение» – не менее 70 баллов.

Для поступления в другие вузы необходимо получить не менее 50 баллов, по «Педагогическим наукам» – не менее 75 баллов, «Здравоохранению» – не менее 70 баллов.

В этом году выделены 1050 мест по педагогическим специальностям, 128 – по медицинским, 15 – по гуманитарным, в том числе исламоведению, теологии, религиоведению.

Информацию о поступлении в резидентуру по медицинским специальностям можно получить здесь.


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