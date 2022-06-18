18 Июня 2022 17:33

Около 120 заявок поступило на отдых в Казахстане по программе Kids Go Free

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в городе Нур-Султане на территории международного выставочного центра EXPO состоялось панельная сессия по программе «Kids Go Free». Панельная сессия организована АО «НК «Kazakh Tourism», при участии представителей туристского бизнеса, экспертов отрасли, любителей путешествий, активного отдыха и спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Tourism».

По данным компании «Kazakh Tourism» на сегодняшний день поступило 118 заявок – это 230 детей и выплаты в размере 5,2 млн тенге.

Самым распространенным направлением по программе Кидс Гоу Фри является Туркестан, затем Алматы и Мангыстау.

Средняя стоимость туров по программе – 320 тыс. тенге. Самый бюджетный тур был продан в Алматы за 82 тыс. тенге. Самым дорогим направлением стал Актау, где тур продан за 1,2 млн тенге.

Самая крупная выплата произведена по направлению Алматы – 369,8 тыс. тенге, тогда как средняя стоимость возмещения по поступившим заявкам в пределе 107 тыс. тенге.

Самое большое количество детей в одной заявке было по направлению Алматы, где было семь детей, тогда как в среднем два ребенка указываются в поступающих заявках.

По данным туроператора KOMPAS, компания реализовала туры по Kids Go Free, где бесплатными перелетами воспользовались свыше 500 детей. Туроператор выкупил места в самолетах, детские блоки в отелях Алматы, Алаколя, Актау и Туркестана, таким образом, предоставляя пакетированные туры.

Компания Aviata рассказала про возможность выписки авиабилетов для туроператоров с возможностью рассрочки оплаты до 45 дней. Сервис оказывает активную маркетинговую поддержку программе Kids Go Free.

Также к программе Kids Go Free подключился казахстанский производитель одежды Global Nomads, который намерен включить подарочный сертификат от бренда в состав каждого тура.

Как ранее сообщалось, с 1 января для детей доступен механизм бесплатного авиаперелета в рамках туристского продукта, который направлен на стимулирование семейного отдыха внутри страны.

Данная мера:

- доступна несовершеннолетним пассажирам, являющимся гражданами Республики Казахстан в возрасте от 2-х до 17 лет включительно;

- применяется при перелете несовершеннолетнего пассажира с родителем или близким родственником (бабушка/дедушка, старший брат/сестра) в рамках турпродукта;

- распространяется по всей территории Республики Казахстан;

- туроператор выкупает детские авиабилеты за свой счет, таким образом предоставляется бесплатный авиаперелет.

Для участия в программе населению необходимо следовать следующему порядку:

1. запланировать отдых внутри страны;

2. обратиться в туркомпанию, которая готова сформировать турпродукт, в рамках которого будут предоставлены бесплатные авиаперелеты;

3. оплатить сформированный турпродукт за минусом стоимости детских авиабилетов;

4. отправиться в путешествие по стране;

5. после отдыха не забыть предоставить туркомпании копии пассажирского купона (посадочных талонов).

Туроператоры в сфере внутреннего туризма участвуют в механизме на добровольной основе. Бесплатный авиаперелет совершается за счет средств туроператора. Необходимо уточнять у туркомпании возможность получения бесплатного детского авиаперелета.

На сегодняшний день 19 компаний на добровольной основе выразили готовность предоставить подобные турпакеты.

После реализации туристского продукта для получения возврата потраченных сумм на детские авиабилеты туроператор в сфере внутреннего туризма обращается в Казах Туризм с заявкой и необходимыми документами.

После проверки поступивших заявок Казах Туризм осуществляет выплаты сумм, потраченных туроператором на выкуп детских авиабилетов.

Реализуя меру Кидс Гоу Фри, мы с вами помогаем повысить доступность семейного отдыха, что является дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.

Год назад сообщалось, что систему Kids go free планируют запустить в Казахстане.

Ранее «Казинформ» готовил материал с важной информацией о бесплатном авиаперелете для юных казахстанских туристов, в котором были собраны ответы на вопросы: по каким направлениям будет действовать услуга Kids Go Free, какие документы необходимо предоставить для субсидирования стоимости билета и другие.



