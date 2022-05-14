14 Мая 2022 03:00

Около 120 спортивных секций работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Организацию досуга школьников и мероприятия, запланированные в регионе в рамках Года детей, обсуждали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления образования акимата Жамбылской области, утвержден межведомственный план мероприятий акимата области в рамках Года детей.

По словам руководителя управления образования Бейкута Жамангозова, один из разделов плана - «Білімді бала» - направлен на реализацию прав детей на качественное образование и развитие личности. Раздел «Отбасы – қауіпсіз мекен» поможет в реализации прав ребенка на воспитание в благополучной семье, культивирование семейных и нравственно-духовных ценностей. Реализация прав детей на укрепление и охрану здоровья, прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями предусмотрена в разделе «Дені сау бала». Правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей посвящен раздел «Жетімсіз ел». Раздел «Жайлы мекен» касается развития инфраструктуры для детей и индустрии детства, а «Бала қорғау» - реализации прав детей на безопасные условия развития. В разделе «BALA_TIME.KZ» - информационно-разъяснительная работа по вопросам детства.

Также не остаются без внимания вопросы создания необходимых условий для детей с особыми образовательными потребностями в организациях образования. В 28 специальных учреждениях обслуживаются 6 403 ребенка с особыми образовательными потребностями (81%), отметил спикер.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на очередном аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова рассмотрели вопросы, связанные с проведением Года детей в Казахстане.

«Мы должны уделить особое внимание мероприятиям, которые будут проводиться в рамках Года детей, - отметил Нуржан Нуржигитов. - Нельзя ограничиваться лишь той работой, которая проводится каждый год. Необходимо добиться того, чтобы все дети с особыми образовательными потребностями получали достойное образование и воспитание».

Аким области призвал поддерживать тех, кто хочет работать в этом направлении и намерен открыть центры реабилитации. Он потребовал провести анализ качества работы 28-ми организаций, работающих с детьми с ограниченными возможностями.

Также глава региона поручил организовать качественный досуг детей. 119 спортивных секций и 239 творческих кружков работают в Жамбылской области.

«В целом, работа проводится неплохая. Открываются различные объекты, кружки. Но, есть и недостатки. Надо признать, что не все бесплатные кружки для детей работают успешно. Этот вопрос сейчас поднимают и сами родители. Важно максимально использовать возможности сельских клубов, библиотек. Спортзалы в школах также должны быть доступны детям вечером, в выходные дни», - резюмировал Нуржан Нуржигитов и дал конкретные поручения по изучению деятельности государственных учреждений, работающих в этом направлении.

В свою очередь руководитель облуправления образования Бейкут Жамангозов отметил, что планируется увеличить показатели охвата горячим питанием школьников. «В этом учебном году горячим питанием охвачен 47 601 ученик (1-11 классы). Из них 23 508 - учащиеся начальных классов», - отметил он.

Глава региона Нуржан Нуржигитов подчеркнул важность предоставления своевременного и полноценного ответа на все вопросы от населения, подчеркнув, что людям необходимо рассказывать о проделанной работе в различных сферах. Также он отметил, что необходимо учитывать мнение общественности при принятии тех или иных важных решений.