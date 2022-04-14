Около 120 человек погибли из-за тропического шторма на Филиппинах

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ – Тропический шторм «Меги», обрушившийся на Филиппины, унес жизни более 115 человек, передает МИА «Казинформ».

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий Филиппин, в результате стихийного бедствия пострадали более 920 тыс. человек. Более 230 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Официально более 150 человек считаются пропавшими без вести. По состоянию на 14 апреля обнаружены тела 115 человек.

«Меги», известный на Филиппинах как тропический шторм «Агатон», стал самым сильным, обрушившимся на архипелаг в этом году. Циклон возник из области конвекции в Филиппинском море и начал движение на северо-запад в залив Лейте. В воскресенье он обрушился на острова провинций Самар и Лейте в центрально-восточной части страны. Максимальная скорость ветра в его пределах составляла 20,8 м/с с порывами до 29,1 м/с.

Шторм вызвал проливные дожди, масштабные наводнения и оползни. Больше всего пострадал город Бейбей в провинции Лейте, где оползни разрушили фермерские и рыбацкие поселения. По данным местных властей, там погибли более 86 человек.

Представитель Национального совета Марк Тимбал сообщил, что местные власти в Лейте заранее эвакуировали многих жителей Бейбея в безопасные районы, однако не предугадали силу стихии.

«Мы видели силу оползней, которые вышли за пределы небезопасных зон и достигли тех мест, в которые были эвакуированы люди. Некоторые жители эвакуировались туда и не ожидали, что оползень достигнет этих районов», - сказал он. В четверг военные и спасатели продолжили поисково-спасательные работы и восстановление разрушенной инфраструктуры.

В результате стихии пострадали и другие регионы восточных Висайских островов. Огромный ущерб нанесен сельскому хозяйству - посевам риса, кукурузы и животноводству. Из-за шторма в 15 городах страны зафиксированы перебои с электроснабжением, в двух - с водоснабжением, повреждены дороги, мосты. Прекращена работа 38 портов.

Власти Филиппин объявили режим ЧС в 14 городах и муниципалитетах из-за шторма «Меги». Общий ущерб, по предварительным официальным данным превысил 10,9 млн долларов США.

Ежегодно на филиппинский архипелаг приходится в среднем 20 тропических штормов. Самым мощным за последние годы стал супертайфун Хайян в 2013 году, унесший жизни от 6 тыс. до 10 тыс. человек. В целом, наблюдения ученых за последние годы свидетельствуют о том, что ураганы становятся все более мощными, в первую очередь, это связывается с процессами изменения глобального климата.