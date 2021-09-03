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Около 12 тысяч займов  планирует выдать до конца года Отбасы банк

3 Сентября 2021 14:37
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Около 12 тысяч займов  планирует выдать до конца года Отбасы банк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 34 тысячи казахстанских семей из числа очередников приобрели жилье через Отбасы банк за последние три года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

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В первую очередь новоселье смогли отметить многодетные и неполные семьи, выпускники детских домов, люди с инвалидностью, работники бюджетной сферы и госслужащие. Большая часть из них в очереди на жилье стояла с 1986 года.

Из 34 тысяч новоселов в 2019 году радостное событие отметили 11,1 тысяч человек, в 2020 году - 13,8 тысяч казахстанцев приобрели свое жилье и за семь месяцев 2021 года еще 9,1 тысяча займов была выдана очередникам местных акиматов.

До конца года Отбасы банк планирует выдать еще порядка 12 тысяч займов по программам «Бақытты отбасы», «Нұрлы жер» и ее пилотному проекту «Шаңырақ».

На реализацию пилотного проекта «Шаңырақ» Национальным банком РК было выделено Отбасы банку (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») 210 млрд тенге. Из них 131,3 млрд тенге уже выданы в виде займов на приобретение жилья. Собственные квартиры очередники акиматов смогли приобрести по льготным условиям «5-10-20», где 5% - это ставка по кредиту, 10% - первоначальный взнос и 20 лет – срок займа.

Остаток средств в размере 78,7 млрд тенге предусмотрен на выдачу займов по одобренным кредитным заявкам участников проекта, которые в настоящее время находятся в поиске жилья. Одобренных кредитных заявок по проекту более 6 тысяч. При этом, отмечаем, что данные участники программы могут выбрать жилье как у частных застройщиков, так и из жилья, построенного по линии местных исполнительных органов, предложенного на портале недвижимости baspana.otbasybank.kz.

Для строительства жилья через местные исполнительные органы государством были выделены средства в размере 180 млрд тенге. Это позволило в регионах, а также в городах Нур-Султан и Алматы возвести квадратные метры по фиксированным ценам для участников программы.

В связи с тем, что выделенные на пилотный проект средства освоены в полном объеме (с учетом одобренных кредитных заявок), Отбасы банк 9 сентября 2021 года приостанавливает прием кредитных заявок по проекту «Шаңырақ».

При этом прием заявок по направлению «Кредитное жилье» программы «Нұрлы жер» для очередников местных исполнительных органов продолжается. Актуальные объекты также можно посмотреть на портале baspana.otbasybank.kz.


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#Жилье   #Экономика  
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