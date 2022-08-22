Около 12 тыс. детей пойдут в первый класс в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году впервые переступят порог школы 11,7 тыс. первоклассников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на пленарном заседании августовской конференции руководитель областного управления образования Зауре Байменова, в новом учебном году вводится ряд новшеств. Это коснется более 112 тыс. школьников области, из них 11,7 тыс. первоклассников.

«С целью ранней профориентации детей в 1 классе предмет «Художественный труд» разделен на два предмета – «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». Также в школах с учениками целенаправленно будет работать педагог-профориентатор, - проинформировала Зауре Байменова. — С 5 по 9 класс второй год будет вестись курс по развитию жизненно-важных навыков «Глобальные компетенции». В разработке занятий к этому курсу приняли активное участие 23 педагога нашей области. Кроме того, нововведения коснулись и продолжительности учебного года, он начнется 1 сентября и завершится 31 мая».

Озвучила Зауре Байменова и итоги прошлого учебного года. Так, в текущем году около 54 тыс. школьников, а это более половины, закончили учебный год на «хорошо» и «отлично». Из более 9 тыс. учащихся 9-х классов в области 591 получил аттестат с отличием. Свыше 3 тыс. выпускников 11-х классов приняли участие в ЕНТ, из них преодолели пороговый балл 90%, обладателями грантов стали 39%.

«Важной задачей всего педагогического сообщества является продвижение идеи чтения, которой способствует проект «Читающая школа – читающая нация». Для этого за последние 2 года приобретены художественные произведения казахстанских, мировых классиков и современников на 292 млн тенге, модернизированы 82 библиотеки на 140 млн тенге, открываются coworking-центры. Поэтому всем нам есть над чем работать, на что направить свои усилия. Каждый детский сад, школа, колледж должны «иметь свое лицо», свою концепцию и модель развития, своих по-здоровому амбициозных педагогов», - заключила З. Байменова.