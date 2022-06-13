13 Июня 2022 12:44

Около 12 млрд тенге понадобится новым областям – Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предварительная общая потребность новых областей составляет около 12 млрд тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд тенге. Вопрос выделения бюджетных средств будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в СЦК.

По его словам, схемы управления новыми областями будут вынесены на обсуждение маслихатов.

«Недавно были назначены акимы областей. В ближайшее время на сессии маслихатов будут вынесены вопросы утверждения схемы управления областей. После будут формироваться областные управления и проводиться соответствующие кадровые назначения. Правительством уже принято соответствующее постановление, которым установлены лимиты штатной численности акиматов на территории реорганизованных и образованных областей с выделением дополнительных единиц», - сообщил министр.

После создания государственных органов новых областей, в регионах начнется работа по разделению бюджета и коммунальной собственности между областями.

«Нами изучено и проанализирована готовность областных центров на наличие объектов инфраструктуры, недвижимости, потребности по приобретению, аренде и проведению ремонта административных зданий и т.д. В целом новые областные центры располагают административными зданиями, необходимыми для функционирования госорганов и работников», - заключил А. Куантыров.