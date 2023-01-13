Около 12 млрд тенге необходимо для снижения изношенности теплосетей Актобе

13 Января 2023, 20:44

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На снижение изношенности теплосетей Актобе необходимо порядка 12 млрд тенге. Об этом сообщил гендиректор АО «Aqtobe su energy group» Ержан Жексембинов в ходе посещения предприятия акимом города Муратом Журебековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Aqtobe su energy group» занимается услугами по тепло-, водоснабжению и водоотведению. Услугами организации пользуются 152 тысячи абонентов. Контроль за работой объектов предприятия проводится бесперебойно, на случай внештатной ситуации существуют дежурные бригады.

Гендиректор предприятия Ержан Жексембинов показал акиму электронную систему мониторинга, отслеживающую работу объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также состояние коммуникаций.

«Любая авария на теплосетях фиксируется, данные загружаются, фото, видео, что было заменено, чтобы в будущем не было повторной заявки на этот участок. То же самое начали делать по водоснабжению. Мы определяем высоко изношенные сети, оцифровываем районы города. Эта работа проводится согласно инвестпрограмме на 2021-2025 годы. Однако это не дает процентного снижения изношенности сетей, для этого надо делать отдельную программу. Для того, чтобы до 15 процентов снизить изношенность теплосетей Актобе, необходимы затраты около 12 млрд тенге», - сказал Е.Жексембинов.

Как отметил аким города, по поручению Президента принята программа «Тариф в обмен на инвестиции».

«В рамках программы можно учесть средства по снижению рисков и устранению критических участков сетей. Установление бесперебойного тепло-, электро-, водоснабжения для населения вопрос номер один. Наша задача обеспечить безопасное снабжение всеми необходимыми ресурсами, особенно в осенне-зимний период», - сказал Мурат Журебеков.

Также аким города обратил внимание на необходимость уделения большего внимания строительству новых инженерных сетей, в том числе по водоснабжению. В городе в летнее время не хватает воды в некоторых районах.

«В городе необходимо провести инвентаризацию всех выдаваемых участков - тому, в каком направлении развивается Актобе, что и как мы строим, и соответствует ли это нашим мощностям по тепло-, газо- и электроснабжению. Эту работу работу сейчас, в соответствии с поручением акима области, проводим.

Кроме того, мы должны решить вопрос обеспечения питьевой водой новых жилых массивов, появившихся в последние годы вокруг Актобе. В целом нужно рассмотреть и разработать инвестиционную программу по бурению новых скважин. Вода - это стратегический ресурс, без воды нет жизни, поэтому вопрос воды - это вопрос номер один. Мы не можем оставить без воды жилые массивы, в которых уже живут люди», - сказал Мурат Журебеков.

Фото: пресс-службы акима города