Около 12,5 тысяч жителей столичного района Сарыарка вышли на субботник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане проходит общегородской субботник. В районе Сарыарка на уборку парков и скверов вышли около 12,5 тысяч жителей, высажено 600 деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди участников представители малого и среднего бизнеса, культуры и спорта, Совета ветеранов, неправительственных организаций, волонтеры и жители района.

​Больше трети всех саженцев, а это 250 хвойных и лиственных деревьев, было высажено в Коктал-парке.

«Породный состав: сосны, ели, березы, липы. На территории парка функционирует локально-поливочная система, то есть определенные станции, куда набирается вода, и каждые 15-20 минут осуществляется автоматический полив на каждом участке. Это контролируется подрядной организацией и службой полива, также технадзором с акимата», - сообщил главный специалист отдела коммунального хозяйства аппарата акима района Сарыарка Астаны Жансеит Тынбаев.

По его словам, приживаемость деревьев составляет 90-95%. Общая площадь Коктал-парка составляет 15,7 га. Со дня открытия высажено более 8 тысяч деревьев.

«Прошлым летом, особенно в вечернее время, в выходные, праздничные дни наблюдается наплыв местных жителей. Они рады и благодарны за парк, потому что теперь не нужно ехать на левый берег, чтобы провести свободное время. Здесь есть баскетбольное, теннисное, волейбольное поля, малые архитектурные формы, площадки для спортсменов, молодежи, модульные туалеты. Также предусмотрено развитие малого и среднего бизнеса, то есть все желающие могут открыто прозрачно работать через социально-предпринимательскую корпорацию», - добавил Жансеит Тынбаев.

Он отметил, что в ближайшее время для комфорта жителей будут проведены работы по борьбе с комарами. О них жителям будет сообщено заранее.

Напомним, в столице с 8 апреля по 6 мая проводится традиционный экологический месячник «Жасыл Астана». В рамках этой работы в Астане организовано несколько коммунальных и общегородских субботников с привлечением городских служб, трудовых коллективов и активных жителей города.