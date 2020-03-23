Около 11 тысяч автомашин проверили полицейские на блок-постах вокруг столицы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 10 800 транспортных средств проверилиакмолинские полицейские на блок-постах вокруг столицы, передает корреспондентМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«С 19 марта по поручению Министра внутренних дел батальоном патрульной

полиции департамента, на автодорогах Акмолинской области в радиусе 30

километров от города Нур-Султана, во всех направлениях выставлены 15

дополнительных мобильных постов, для ограничения въезда и выезда

автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр

карантинной зоны. На блок-постах круглосуточно несут службу более 100

сотрудников полиции», - рассказали в ведомстве.

Как было отмечено, полицейские на блок - постах проводят разъяснительную

работу среди водителей и пассажиров транспортных средств об условиях введения

карантинного режима и обязанностях граждан. Также патрульные экипажи

обеспечивают «зеленый коридор» для транспорта, доставляющего в столицу

продукты первой необходимости, в том числе продукты питания и медикаменты,

для бесперебойной работы торговых сетей и продовольственных магазинов.

За 4 дня сотрудниками полиции, заступающими на блок - посты, проверена уже

10841 единица транспортных средств, в том числе 8 182 легковые автомашины,

2626 – грузовых и 33 единицы пассажирского транспорта. Полицейские проверяют

водителей и пассажиров по ведомственным базам данных для установления адреса

прописки.

«По результатам таких проверок ограничен въезд в столицу для 980 единиц

транспортных средств. Граждане с пониманием относятся к таким мерам,

нарушений общественного порядка, а также фактов препятствования законным

действиям полицейских на блок – постах не зарегистрировано», - добавили в

ведомстве.

Полицейские напоминают, что с 22 марта введено полное ограничение на въезд и

выезд из города Нур-Султана.