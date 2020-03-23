Около 11 тысяч автомашин проверили полицейские на блок-постах вокруг столицы
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 10 800 транспортных средств проверилиакмолинские полицейские на блок-постах вокруг столицы, передает корреспондентМИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
«С 19 марта по поручению Министра внутренних дел батальоном патрульной
полиции департамента, на автодорогах Акмолинской области в радиусе 30
километров от города Нур-Султана, во всех направлениях выставлены 15
дополнительных мобильных постов, для ограничения въезда и выезда
автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр
карантинной зоны. На блок-постах круглосуточно несут службу более 100
сотрудников полиции», - рассказали в ведомстве.
Как было отмечено, полицейские на блок - постах проводят разъяснительную
работу среди водителей и пассажиров транспортных средств об условиях введения
карантинного режима и обязанностях граждан. Также патрульные экипажи
обеспечивают «зеленый коридор» для транспорта, доставляющего в столицу
продукты первой необходимости, в том числе продукты питания и медикаменты,
для бесперебойной работы торговых сетей и продовольственных магазинов.
За 4 дня сотрудниками полиции, заступающими на блок - посты, проверена уже
10841 единица транспортных средств, в том числе 8 182 легковые автомашины,
2626 – грузовых и 33 единицы пассажирского транспорта. Полицейские проверяют
водителей и пассажиров по ведомственным базам данных для установления адреса
прописки.
«По результатам таких проверок ограничен въезд в столицу для 980 единиц
транспортных средств. Граждане с пониманием относятся к таким мерам,
нарушений общественного порядка, а также фактов препятствования законным
действиям полицейских на блок – постах не зарегистрировано», - добавили в
ведомстве.
Полицейские напоминают, что с 22 марта введено полное ограничение на въезд и
выезд из города Нур-Султана.
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