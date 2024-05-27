Около 11 млн тонн составил объем транзита через территорию РК в 2024 году

В Министерстве транспорта РК озвучили статистику транзита грузов через территорию РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- За 4 месяца 2024 года общий объем транзита составил 10,7 млн тонн, что на 1% больше, чем в прошлом году (10,6 млн тонн). Из них объем транзитных грузов, перевезенных автомобильным транспортом, составил 1,5 млн тонн, что показало рост на 50% по сравнению с прошлым годом (1 млн тонн), - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Кроме того, контейнерные перевозки составили 433,2 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) и увеличились на 2% по сравнению с прошлым годом (422,7 тыс. TEU).