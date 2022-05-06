6 Мая 2022 18:22

Около 11,7 млн казахстанцев имеют право участвовать в референдуме - ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основа для составления списка граждан, которые вправе участвовать в республиканском референдуме, имеется в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 апреля в реестр избирателей включено 11 млн 695 тыс. 439 граждан. Уже сегодня имеется основа для составления списка граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. В который нужно внести точечные корректировки, связанные с динамикой миграции граждан за апрель-май и учетом поданных гражданами заявлений», - сообщил Константин Петров на заседании в ЦИК РК.

Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме составляются акиматами.

«Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме по каждому участку референдума, соответствующий аким представляет по акту в избирательную комиссию референдума за двадцать дней до начала голосования, то есть 15 мая. Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме по участкам референдума, образованным по месту жительства граждан, за пятнадцать дней до дня голосования, то есть с 20 мая, соответствующими избирательными комиссиями представляются избирателям для ознакомления», - сказал К. Петров.

Также он проинформировал, что списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания граждан, а таких участков 553 по республике, представляются для ознакомления за пять дней до дня голосования.

Ранее сообщалось , что в 51 стране можно будет проголосовать на референдуме казахстанцам, находящимся за рубежом.

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план по проведению республиканского референдума.

Согласно указу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева республиканский референдум пройдет 5 июня 2022 года.







