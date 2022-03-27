Около 101 тысячи кормящих женщин полностью вакцинировались в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин по стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

26 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 936 688 человек, II-м компонентом - 786 202 человек.

Из них: I-й дозой подростки – 775 797, беременные женщины – 35 373, кормящие женщины – 124 598.

II-й дозой подростки – 655 967, беременные женщины – 28 974, кормящие женщины – 100 913.



