РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:51, 27 Март 2022 | GMT +6

    Около 101 тысячи кормящих женщин полностью вакцинировались в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин по стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    26 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 936 688 человек, II-м компонентом - 786 202 человек.

    Из них: I-й дозой подростки – 775 797, беременные женщины – 35 373, кормящие женщины – 124 598.

    II-й дозой подростки – 655 967, беременные женщины – 28 974, кормящие женщины – 100 913.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!